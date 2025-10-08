Богатството на Халид Бешлиќ се проценува на 13 милиони евра: Еве кој ќе добие сè

0 SHARES Сподели Твитни

Легендата на народната музика Халид Бешлиќ почина по борба со тешка болест на 72-годишна возраст. Остави неизбришлива трага, како и бројни хитови, и заработи вистинско богатство.Роден е на 20 ноември 1953 година во селото Кнежина, во близина на Сокоч, во тогашна Југославија. Израснал во скромно, но хармонично семејство со четири помлади сестри. Во текот на осумдесеттите години, Халид Бешлиќ станал едно од најпознатите имиња во народната музика во цела поранешна Југославија.Популарниот пејач ги остави зад себе сопругата и единствениот син. Во својот имотен лист имал неколку недвижнини, недвижен имот во близина на Сараево, бензинска пумпа и мотел (кој бил напуштен), за кои подигнал кредит. Меѓу другото, во Сараево има зграда каде што живеел пејачот, објавуваат медиумите. Се вели дека неговото богатство се проценува на околу 13 милиони евра, а ќе им припадне на неговата вдовица Сејда и неговиот единствен син Дино.

Пронајдете не на следниве мрежи: