БОГАТ РУСКИ ПАР ЗАГИНАЛ ВО АВИОНСКА НЕСРЕЌА: Потврдена црната вест, синот го спасило чистата среќа! (ВИДЕО)

Покрај брачната двојка, на летот имало и пилот, копилот и двајца лекари

Рускиот богаташ Анатолиј Евсјуков и неговата сопруга Ана загинаа во авионска несреќа вчера во Бадакшан, Авганистан, потврди руската амбасада во таа земја.

– Во авионот имало шест лица. За жал, двајца загинаа. Во прашање е брачниот пар Евсјуков. Изразувам длабоко сочувство до семејството и пријателите на жртвите – изјави Дмитриј Жирнов, рускиот амбасадор во Кабул.

Во авионот биле пилотот, копилотот и двајца лекари и тие ја преживеале несреќата. Жирнов рече дека се префрлени во Кабул и оти се надева оти наскоро ќе бидат вратени во своите домови.

Истрагата за причините за авионската несреќа се уште е во тек. Тоа беше авион Falcon 10, кој служеше како медицински авион за транспорт на тешко болни пациенти.

Очигледно, на Ана Евсјукова и се слошило за време на одморот во Тајланд и требало да биде ставена на вентилатор, поради што Анатолиј ангажирал авион за да ги врати назад во Русија.

Video of a likely plane crash in #Afghanistan has surfaced on social media.The plane reported Chartered plane “Falcon Aircraft” was registered to Russia and had departed from India with six people on board. pic.twitter.com/PtNgS4H6Ui— Abhishek Jha (@abhishekjha157) January 21, 2024

Нивниот син Виталиј (41) не добил дозвола да се качи во авионот бидејќи во авионот може да биде само еден сопатник на пациентот. Тој бил на редовен лет за Москва, а потоа по слетувањето слушнал за трагедијата.

Наводно, авионот со Евсиуките слетал во Индија за да наполни гориво, но според рускиот медиум „Шот“, пилотот пријавил проблеми со моторот и горивото за време на летот над Авганистан.

Екипажот ја известил контролата на летање за проблем со горивото околу 19:05 часот по локално време во саботата и побарал да слета во Таџикистан. Еден мотор откажал во 19 часот и 19 минути, а друг десет минути подоцна, кога авионот исчезнал од радарот во 19 часот и 30 минути по локално време, на околу 55 километри од аеродромот Кулоб во Таџикистан.

Според медиумите, Анатолиј Евсјуков беше награден од рускиот претседател Владимир Путин за неговата „храбра“ работа во градењето на економијата во Ростовската област, каде што беше гувернер.



