БОЖИНОВСКА ГО ПРЕТСТАВИ ПЛАНОТ 2026: 67 нови енергетски објекти, 4.416 MW моќност и инвестиции од 5, 7 милијарди долари со посебни предвидени правила, рокови и контролни механизми

0 SHARES Сподели Твитни

Планот за изградба на енергетски објекти за 2026 година предвидува изградба на 67 нови електроенергетски капацитети со инсталирана моќност од 4.416,8 мегавати и проценета вредност од околу 5,7 долари, со што ќе се промени енергетската слика во земјава.

Министерството за енергетика дека не станува збор за „список на желби“, туку за филтриран процес во кој од 28 барања биле избрани само проекти што поминале техно-економски, анализи на геодетски елаборати и проверки на ботот на инвеститорите.

Строги правила и рокови за инвеститорите.Влезот во Планот не значи автоматска резервација на мрежен капацитет. Инвеститорите имаат во рок од 45 дена да изработат идејни проекти за приклучување, во нивната иницијатива се брише од Годишниот план.Дополнително, секој инвеститор мора да обезбеди банкарска гаранција од 25.000 евра за мегават во рок од 15 дена како доказ за сериозност.

Рокот на важност на овластувањето за изградба може да биде најмногу 15 години, а посебните рокови зависат од технологијата и моќноста на електричната енергија.

Секој проект е координиран со МЕПСО и Електродистрибуција, со пресметки според N-1 критериумот за да се обезбеди безбедноста на електроенергетскиот систем и да се спречи неконтролирано приклучување.

Планот предвидува и силен развој на системи за складирање енергија со капацитет од 5.000 MWh и инвестиции од околу 2 милиони евра, што треба да се обезбеди да се обезбеди користење на обновливи извори како сончева и ветерот.

Проектите се распределуваат низ повеќе општини, меѓу кои Македонски Брод, Лозово, Дебрца, Кавадарци, Куманово, Брвеница и Кочани, со цел финансирање на локалната економија. Државната ЕМ ќе има клучна структура со сопствени стратешки проекти.

Од Министерството за финансии дека енергетиката бара долгорочно планирање, со јасни, рокови и контрола на реализацијата, секој нереализиран проект ја блокира за друг што може да се изгради.

Паралелно претходно започна процесот за Планирање во 2027 година, со рокови за иницијативи до 1 април за општините и до 1 јуни за инвеститорите, а во последните месеци се продолжуваат на тековните проекти.

The post БОЖИНОВСКА ГО ПРЕТСТАВИ ПЛАНОТ 2026: 67 нови енергетски објекти, 4.416 MW моќност и инвестиции од 5, 7 милијарди долари со посебни предвидени правила, рокови и контролни механизми appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: