Божица на гламурот: Кејт Мидлтон во фустан на сезоната и обетки што кралицата Елизабета ги обожаваше! (фото)

0 SHARES Сподели Твитни

Кејт Мидлтон и принцот Вилијам присуствуваа на „Royal Variety Performance“, годишен добротворен настан поддржан од истакнати членови на британското кралско семејство.

Таа носеше фустан од германската модна куќа „Талбот Рунхоф“, а луксузниот модел го комбинираше со прекрасни обетки „Гревил“ од познатиот бренд „Картие“. Тој накит го обожаваше кралицата Елизабета II, па Кејт Мидлтон покажа колку го почитува поранешниот британски владетел.

Принцезата од Велс носеше метална чанта, блескава како и нејзиниот накит, заедно со нејзиниот макси фустан. Гламурозната и бујна коса е спектакл сама по себе. Принцот Вилијам многу елегантен, а беше многу во склад со стилот на неговата сопруга – таа носеше плишан фустан, а тој јакна од истиот материјал.

Исто така, оваа сезона, повторно се носи плишана облека за да се исполнат празничните свечености, додека зелената боја е вистински хит. Ја избра и првата дама на Америка, Меланија Трамп, а нејзиното ново издание ги надминува трендовите и носи важна симболика.

Кралската добротворна организација „Варајати“ им помага на оние кои професионално работат во индустријата за забава, а во 2024 година формираше посебен тим за да им помогне на оние кои се борат со проблеми со менталното здравје, кауза многу блиска до Кејт и Вилијам.

„Толку е убаво што сум повторно на шоуто“, рече принцезата вечерва, пред деветгодишните близначки Емели и Оливија Едвардс да ѝ подадат во Ројал Алберт Хол прекрасен букет цвеќе со тема на зимска шума, дизајниран да ја долови магијата на зимата.

Таа ги праша дали се возбудени утре да им раскажат на своите другари во училиште за вечервашната претстава. Тие одговорија потврдно, а потоа го продолжија разговорот: „Дали сте фанови на Падингтон? Моите деца ќе бидат многу тажни што ја пропуштија претставата, ќе мора да ја чуваме во најголема тајност. Беа многу тажни што нема да ни се придружат“, објавува Дејли меил.

Џорџ, Шарлот и Луис ја пропуштија вечервашната церемонија, за која пишуваат многу светски медиуми, модниот гламур на Кејт Мидлтон ја воодушеви планетата.

На настанот во Лондон, меѓу другите, беа и Мет Лукас, Џејсон Манфорд и Џеси Џ., која се бори со тешка болест.

The post Божица на гламурот: Кејт Мидлтон во фустан на сезоната и обетки што кралицата Елизабета ги обожаваше! (фото) appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: