Божиќен бонус од 400 лева за сите вработени во бугарското МВР

Министерот за внатрешни работи на Бугарија Даниел Митов потпиша наредба со која им се доделува бонус од 400 лева за Божиќ на сите полицајци и вработени во Министерството за внатрешни работи.

Божиќниот бонус доаѓа во услови на невидено зголемување на платите во системот на Министерството за внатрешни работи за над 50 проценти, објавува „Сега“.

Во изданието се наведува дека износот се однесува и на полицајците и на администрацијата во Министерството за внатрешни работи. Само оние кои се суспендирани и оние кои се казнети оваа година ќе останат без 400 лева. Наредбата е традиционална за Министерството за внатрешни работи.