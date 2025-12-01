0 SHARES Сподели Твитни

Нетолеранцијата на глутен е поврзана со бројни здравствени проблеми, а се проценува дека дури 40% од луѓето имаат некаков облик на оваа состојба.

Иако многу од овие случаи остануваат недијагностицирани, кај луѓе со целијачна болест, елиминацијата на глутен е единствениот третман за да се спречи сериозно оштетување на цревната слузница.

Сепак, безглутенската исхрана нема смисла за здрави луѓе и може да биде штетна, предупредуваат експертите. Ако имате симптоми како што се лошо варење, замор по јадење глутен, проблеми со кожата или автоимуни заболувања (како што се ревматоиден артритис или лупус), може да имате нетолеранција на глутен . Исто така, мигрена, болки во зглобовите, хормонален дисбаланс и проблеми со расположението може да бидат поврзани со оваа состојба.

Поради сличноста на симптомите со други болести, целијачната болест е тешко да се дијагностицира. Доколку се сомневате на оваа состојба, не преминувајте на диета без глутен пред да ги направите потребните тестови, бидејќи тоа може да влијае на точноста на дијагнозата.

Болест која е тешко да се открие, а целиот организам страда: Прво се појавуваат дијареја и гадење

