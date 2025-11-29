Болка при вежбање: Кога треба да престанете со тренинг?

0 SHARES Сподели Твитни

Веројатно сте ја слушнале познатата изрека „Нема наука без болка“, но постои ограничување колку пати можете да кажете „Боли!“ додека вежбате.

Болката и непријатноста дефинитивно се дел од фитнес рутината за секој што сака да ги помести границите на своите способности, па затоа е важно да се размислува во таа насока. Од друга страна, постои нешто како болка што не е пожелно .

Па, како знаеш кога е премногу?

Постои релативно лесен начин да се направи разлика помеѓу обична мускулна болка и вистински повреди што можат да станат сериозен проблем.

Болката што е интензивна кога се движите , на пример болка во коските или болка во меките ткива, дефинитивно не е добар знак. Ако коленото ве боли секој пат кога се движите или имате проблем со рамото додека пливате, тогаш веројатно треба да одите на преглед, бидејќи здравствениот проблем може да се влоши и да предизвика други проблеми.

Не сите вежби се поврзани со мускулна болка или со скелетниот систем. Ако сакате да го подобрите вашиот кардиоваскуларен систем, постои ограничување за тоа колку тешко може да ви биде дишењето или колку треба да го зголемите срцевиот ритам на врвот од вашите тренинзи.

Секако, правилното дишење е многу важно за време на тренингот и сосема е нормално да дишете потешко додека вежбате, но ако чувствувате вртоглавица или слични симптоми, тогаш треба да се консултирате со лекар за совет.

Друг показател дека нешто сериозно не е во ред е личната толеранција на болка на една личност. Толеранцијата на болка може да се одреди од генетски фактори, околина и така натаму.

Утврдено е дека повеќе жени отколку мажи продолжуваат да се движат откако ќе претрпат повреда пред да побараат медицинска помош.

Најчестите повреди при вежбање се јавуваат како резултат на неправилен или прекумерен тренинг . Истегнатите тетиви можат да доведат до кинење на тетивите, па дури и до фрактури доколку не се лекуваат. Важно е да ги погледнете знаците што ви ги дава вашето тело и да ги третирате проблемите кога ќе се појават.

Ако чувствувате болка додека вежбате , а болката станува поинтензивна секој пат кога ја повторувате вежбата, одморете се малку и почекајте. Кога размислувате дали да продолжите или да престанете со тренинг, интуицијата може да биде моќен водич.

Слушајте ја вашата интуиција и слушајте го вашето тело.

The post Болка при вежбање: Кога треба да престанете со тренинг? appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: