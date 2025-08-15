Болното грло може да укажува на сериозна болест: Ако трае подолго од 3 недели, веднаш посетете лекар

0 SHARES Сподели Твитни

Онколог ги повика луѓето никогаш да не го игнорираат болното грло, особено ако трае три недели. Овој долготраен знак може да укажува на рак на грлото и вратот.

Д-р Јири Кубес, медицински директор на Центарот за протонска терапија во Прага, објасни дека постојаното болно грло може да биде знак на нешто многу посериозно од долготрајна настинка. Додека повеќето болки во грлото се предизвикани од вируси или алергии, тој објасни дека некои случаи може да укажуваат на рани знаци на рак на главата или вратот, објавува „The Mirror“.

Особено е загрижувачки ако болното грло трае повеќе од три недели. Сепак, ова често се занемарува бидејќи луѓето не сфаќаат колку сериозно може да биде.

Луѓето претпоставуваат дека станува збор само за инфекција или рефлукс на киселина, особено ако се здрави. Но, кога болното грло не поминува и не реагира на вообичаените третмани, време е за дополнителна дијагностика – рече докторот.

Според статистиката од Cancer Research UK, околу 12.800 нови случаи на рак на глава и врат се регистрираат во Велика Британија секоја година, што го прави осмиот најчест облик на рак. Овој термин опфаќа различни видови на рак што можат да се појават во пределот на главата и вратот, вклучувајќи рак на грлото, ларинксот и устата.

Лекари објаснија дека знаците на рак на глава и врат често можат да бидат нејасни. Тие вклучуваат засипнатост, постојана болка во грлото, тешкотии при голтање или чувство како нешто да ви е заглавено во грлото.

Овие симптоми можат да бидат суптилни, поради што често се занемаруваат. Ако имате болно грло повеќе од три недели, особено ако е од едната страна, или ако имате болка во увото без инфекција, посетете го вашиот матичен лекар – советуваше д-р Јири.

Тој додаде дека луѓето кои пушат или пијат алкохол редовно се изложени на поголем ризик, но дека дури и непушачите можат да бидат засегнати.

Забележуваме зголемување на случаите кај помлади луѓе без очигледни фактори на ризик, особено оние поврзани со ХПВ инфекции – рече тој.

Тој нагласи дека болно грло не мора да значи дека имате рак, но ги повика луѓето да веруваат во својата интуиција ако нешто не изгледа како што треба.

Повеќето болки во грлото се безопасни, но ако траат подолго, проверете го. Ракот во оваа област е многу лечив ако се открие рано, особено со целни терапии како што е протонската терапија. Вие најдобро го познавате вашето тело. Ако нешто не изгледа како што треба, дејствувајте според тоа – заклучи тој.

