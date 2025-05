Болоња триумфира во Копа Италија по повеќе од половина век

0 SHARES Сподели Твитни

Тимот на Болоња ја заврши сезоната во голем стил, освојувајќи го трофејот на Копа Италија, откако во финалниот натпревар на Олимпико го порази познатиот Милан со резултат од 1-0. Болоња е во трка за обезбедување место во Лигата на шампионите, но патот до таму е тежок поради блиската конкуренција и само две преостанати кола. Овој трофеј, кој го чекаа повеќе од пет децении, може да послужи како голема сатисфакција, бидејќи последен пат славеа во 1974 година, победувајќи го Палермо во финалето.

Финалето во Рим не изобилуваше со многу возбудувања. Во првото полувреме, двата тима имаа по една значајна можност. Милан се обиде да постигне гол преку Лука Јовиќ двапати во една акција, но не успеа, додека за Болоња, Орсолини беше во добра позиција, но не ја искористи. Спорен момент беше ВАР-проверката за евентуален црвен картон на Рафаел Леао, кој на крајот доби само жолт, што предизвика фрустрации кај Болоња. На почетокот на второто полувреме, Болоња постигна водечки гол преку Дан Ндоје во 53. минута. По тоа немаше значајни можности, бидејќи Италијано и Консеисао водеа тактичка борба која Италијано на крај ја доби.

За Болоња, ова е трет триумф во Купот на Италија, додека Милан завршува сезона со единствената титула освоена во Суперкупот. Постојат сериозни ризици Милан да остане без учество во европските натпреварувања оваа сезона.

