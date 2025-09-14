Бомбастичната Дакота Џонсон: Никогаш посекси во црна чипка и долна облека – чиста провокација (ФОТО)

0 SHARES Сподели Твитни

Актерката Дакота Џонсон блесна синоќа на гала-вечерта на Фондацијата Керинг, посветена на борбата против насилството врз жените и децата.

Настанот, насловен како „Caring for Women“, собра многу истакнати дами од јавниот живот кои ја поддржаа оваа важна мисија.

Меѓу нив, Дакота особено се издвои, која го привлече вниманието во смела и заводлива комбинација. Таа носеше макси фустан од модната куќа Гучи, направен од црна чипка, а под него носеше само долна облека – совршена комбинација на елеганција и сексапил.

Се чини дека актерката совршено ја совладала уметноста на комбинирање на овој безвременски материјал со остатокот од нејзиниот гардеробер, нагласувајќи го својот неодолив шарм.

Својот стил го комплетираше со шминка во земјени тонови која нежно ги истакнуваше нејзините природни црти на лицето, додека внимателно избрани, речиси незабележливи додатоци и висока пунџа го ставија завршниот допир на нејзиниот софистициран изглед.

