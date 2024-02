Бомбата! Јелена Карлеуша ќе се појави во една од најгледаните светски шоу програми, ги откриваме деталите

0 SHARES Сподели Твитни

Една од најпопуларните српски пејачки Јелена Карлеуша отсекогаш била инспирација и за домашните и за меѓународните јавни личности, а овој пат ја вклучија во уметноста!

Пејачката Јелена Карлеуша отсекогаш била инспирација за многумина. Општо познато е дека стилот на облекување и стајлингот на Јелена честопати се „соблечени“ од најголемите светски ѕвезди, а Ким Кардашијан во една прилика и испрати отворено писмо во кое, меѓу другото, изјави дека го сака смелиот стилски израз на Карлеуша и ја почитува неа.

Неодамна поранешниот сопруг на Ким Кардашијан, Канје Вест, кој своевремено ја следеше Карлеуша на социјалната мрежа Инстаграм, бесрамно ја копираше дивата , како што многумина ја нарекуваат, па објави фотографија во идентично издание како Јелена во 2010 година.

Меѓутоа, како што стојат работите, Јелена само ја чека голема светска кариера, бидејќи се повеќе и повеќе паѓаат во очи на пејачката која одамна е позната, препознаена и популарна во Србија, дури и надвор од границите на нашата земја.

Велат дека имитирањето е своевиден израз на восхит, а веруваме дека многумина нетрпеливо ќе гледаат што допрва доаѓа. Имено, на социјалните мрежи се појавија фотографии од најпопуларното драг шоу „Ру Пол“ каде со години се избираат најдобрите драг кралици.

За неупатените, влечењето е вид уметност во која главно се вклучени мажи кои се дотеруваат и „преобразуваат“ во жени и ги имитираат за забава на пошироката публика.

А сега сигурно се прашувате каква врска има Јелена Карлеуша? Има се! Како што дознава „Информер“ од извор близок до пејачката, една од драг-квинсите решила да ја имитира Јелена, што е врвен израз на восхит, особено што Карлеуша е единствената пејачка од Европа која некогаш ја избрала една од драг-квинсите.

– Вистина е, кралицата под уметничкото име Плајн Џејн сакаше да ја имитира Јелена, а тоа ќе се случи во наредниот период. Играта во која тоа ќе се случи во „Ru Pol Drag Race“ се вика „Snatch Game“, а продуцентите на ова шоу стапиле во контакт со Јелена и побарале дозвола од неа, која им ја дала – изјавил за „Информер“ извор близок до пејачката. .

Интересно е и тоа што сите досегашни победници на најпознатото драг шоу на планетата ја следат Јелена на Инстаграм, а за најголем фаворит важи Плајн Џејн, која ја избра Јелена.

Инаку, ова шоу се емитува на „МТВ“, кој е еден од најгледаните канали во светот, а епизодата во која ќе можеме да видиме како Џејн Плејн го портретира ликот и делото на нашата Јелена Карлеуша, ќе се емитува следниот петок, 23.02. околу 4 часот по наше време.

Погледнете го трејлерот за епизодата:

It’s the maxi challenge you’ve been waiting for… the Snatch Game! 🤭#DragRace is all-new FRIDAYS at 8p on @MTV! 💘 pic.twitter.com/St9dFWhQ54— RuPaul’s Drag Race (@RuPaulsDragRace) February 17, 2024



