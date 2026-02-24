Бомбашки напад во Москва; Има мртви и повредени 

0 SHARES Сподели Твитни

Еден полицаец е убиен, а двајца други се повредени во експлозија во близина на железничката станица Савјоловски во центарот на Москва, соопштија официјални лица.

Инцидентот се случил околу 00:05 часот по локално време во вторник, кога уредот експлодирал откако неидентификувано лице се приближило до полициско патролно возило на плоштадот Савјолов, според официјалното соопштение на Министерството за внатрешни работи .

„Како резултат на дејствијата на сторителот, еден полицаец се здоби со повреди што резултираа со неговата смрт“, се наведува во соопштението.

Во експлозијата беа повредени уште двајца полицајци и хоспитализирани.

„Преку детална истрага на местото на злосторството на плоштадот во реонот на станицата Савјоловска и анализа на снимките од надворешните камери за надзор, утврдено е дека напаѓачот починал на самото место“, соопшти полициската прес-служба.

Полицијата во руската престолнина потврди дека работи заедно со други безбедносни служби за да ги утврди сите околности на експлозијата.

Областа околу станицата Савјоловска , голем транспортен центар, е блокирана по инцидентот, додека истражителите и пиротехничарите го пребаруваат местото на настанот за докази. Идентитетот и мотивот на напаѓачот засега се непознати.

Инцидентот потсетува на нападот што се случи пред два месеци во јужниот дел на Москва . Во раните утрински часови на 24 декември, 24-годишниот Павел Голубенко се обидел да постави импровизирана експлозивна направа под полициско патролно возило, веројатно под дејство на измамници.

Направата експлодирала кога полицајците Максим Горбунов и Иља Климанов се обиделе да го уапсат. Сите тројца биле убиени во експлозијата.

