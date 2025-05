0 SHARES Сподели Твитни

Жена е убиена рано утрово во грчкиот град Солун кога експлодирала бомба што ја носела, соопшти полицијата, а јави АП.

Според информациите од грчката полиција, 38-годишната жена наводно носела експлозивна направа околу 5 часот наутро со намера да ја постави пред блиската банка. Експлозијата оштети неколку продавници и возила во непосредна близина, се вели во соопштението на полицијата.

Полицијата, исто така, објави дека жената веќе им била позната на властите бидејќи учествувала во неколку грабежи и дека истражуваат можни врски со екстремно левичарски групи.

The post Бомба експлодирала во рацете на жена во Солун, ја носела кон банка… appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: