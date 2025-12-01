БОМБА ЗА ИМУНИТЕТ: Подобро од аспирин – со неа главоболките исчезнуваат, а расположението се подобрува

0 SHARES Сподели Твитни

Купете парче печена тиква, измешајте ја со половина банана и додадете ванила и малку мед, а потоа наросете со многу печени, несолени семки од тиква! Вашата главоболка и лошо расположение ќе исчезнат како блесок, и нема да има вишок калории за кои треба да се грижите.

Во 100 грама тиква има само 30 калории. Можеби ова е причината зошто ова е една од најпродаваните есенски намирници. Оваа храна е богата со минерали и витамини, поради што има позитивни ефекти врз телото.

Кога тиквата ќе зрее, семките се одвојуваат од сврзното ткиво, се мијат и сушат, а излупените семки содржат околу 40% масло, 30% протеини и шеќер.

Семките од тиква се многу здрави и се меѓу омилените закуски. Месото или пулпата од тиква најчесто се користи за консумирање и може да се јаде печена во рерна или варена.

Разликата кај мускатната тиква е во тоа што содржи бета-каротен, или провитамин А, витамини Ц и Б, како и повеќе од 60% незаситени масни киселини и е богата со растителни протеини. Иако се слични по форма со другите видови, продавачите со задоволство ќе ве информираат за разликата во меѓу мускатната.

Помалку познато е дека плодот од тиквата содржи аминокиселина, која го стимулира лачењето на хормони кои создаваат весело расположение и чувство на среќа. Затоа, ако сте лошо расположени или имате главоболка, многу е подобро да изедете парче печена или варена тиква наместо апчиња.

Пронајдете не на следниве мрежи: