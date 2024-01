БОРЕЛ ВО МИСИЈА ВО ЛИБАН: Шефот на дипломатијата на ЕУ пристигнува во Бејрут, ќе се обиде да го спречи ширењето на конфликтот меѓу Хезболах и Израел во целиот регион

0 SHARES Сподели Твитни

Жозеп Борел, високиот претставник на ЕУ за надворешна политика и безбедност, денеска ја започнува посетата на Бејрут во обид да придонесе за намалување на тензиите меѓу либанскиот Хезболах и Израел.

За време на неговата дводневна посета на Либан , како што е најавено, Борељ ќе разговара за ситуацијата на израелско -либанската граница, каде од 8 октомври се водат прекугранични судири со Хезболах .

#EU’s foreign policy chief Josep Borrell will be in Lebanon from Jan. 5 to Jan. 7 to discuss the situation at the Israeli-Lebanese border and the importance of avoiding regional escalation, the EU says.https://t.co/MLDf99UC8h— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) January 5, 2024

Нејзината цел е да се нагласи важноста од избегнување на ширење на тензијата во регионот , се вели во соопштението на ЕУ .

„Борељ повторно ќе ја нагласи потребата од подобрување на дипломатските напори со регионалните лидери “, се наведува во соопштението.

