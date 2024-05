Борел и честиташе на новата српска влада, германскиот европратеник не се воздржа: Како може да направи таква глупост

0 SHARES Сподели Твитни

Германскиот европратеник Рајнхард Бутикофер не можеше да се воздржи и жестоко реагираше до високиот претставник на Европската унија, Жозеп Борел, откако овој му ја честиташе новата влада на Србија, каде во кабинетот има двајца министри санкционирани за корупција.Соединетите Американски Држави воведоа санкции за новиот вицепремиер Александар Вулин и министерот без ресор Ненад Поповиќ пред неколку месеци.Германскиот пратеник го изрази своето изненадување од таквиот став на шефот на дипломатијата на ЕУ, опишувајќи го пристапот на Борели како „заблуда и глува политика кон Србија и Западен Балкан“.OMG! @JosepBorrellF really caps his delusional, tone deaf Serbia and Western Balkans policy with this tweet. How can HR/VP make such a fool of himself? And he immediately gets the deserved answer from @milos_vucevic who clearly signals: Serbia wants to join EU – on Russian terms! https://t.co/PPl6H67GwW— Reinhard Bütikofer (@bueti) May 4, 2024Тој понатаму праша како висок претставник и потпретседател „може да направи таква глупост“.И веднаш го добива заслужениот одговор од Милош Вучевиќ, кој јасно сигнализира дека: Србија сака да влезе во ЕУ – под руски услови“, напиша тој на платформата Х.На изјавата на Борели во текот на вчерашниот ден реагираа и германскиот пратеник, Михаел Рот, како и поранешниот министер за надворешни работи на Црна Гора, Миодраг Влаховиќ.Ненад Поповиќ е санкциониран од САД од ноември 2023 година, додека санкциите против Вулин беа воведени во јули истата година. И двајцата се на „црната листа“, меѓу другото и поради врските со Кремљ.Американскиот Стејт департмент соопшти дека САД се „разочарани“ од предлогот на Вулини и Поповиќ и додаде дека и двајцата остануваат под санкции, бидејќи е „добро познат односот на САД кон нив“.

