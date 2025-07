Борел остро ја критикуваше Европската Унија: Додека американските платеници убиваат Палестинци, ЕУ не презема ништо

Поранешниот потпретседател на Европската комисија, Жозеп Борел, го осуди, како што рече, убиството на 550 гладни Палестинци од страна на американски платеници на хуманитарните места управувани од Американско-израелската хуманитарна фондација за Газа (GHF).Во соопштение на Твитер, шпанскиот министер остро ја критикуваше ЕУ за нејзината неподготвеност да преземе какви било мерки против овие злосторства.

In 1 month 550 starving Palestinians have been killed by US mercenaries while trying to get food at the points indicated by the so called Gaza Humanitarian Foundation. This is horrendous but @EU_Commission and @EUCouncil remain unwilling to take any action against these crimes

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) July 3, 2025