Борис Бекер ужива на одмор со својата 23-години помлада сопруга: Таа за првпат го покажува своето трудничко стомаче

Поранешниот германски тенисер Борис Бекер моментално ужива во Италија со сопругата Лилијан, со која го очекуваат своето петто дете. Двојката се одмара во луксузниот одморалиште Бањи Фиоре во Параџскиот Залив.Имено, на својот Инстаграм профил, Бекер сподели серија романтични фотографии од летниот одмор, а фактот што Лилијан за прв пат јавно го покажа своето трудничко стомаче привлече внимание од јавноста.„Ја славиме 40-годишнината од Вимблдон во Портофино. Благодарен сум. Сè е во ред во Италија“, напиша тој во описот на фотографијата. View this post on Instagram A post shared by Boris Becker (@borisbeckerofficial)Во бел костим за капење и елегантни летни комбинации, таа позираше со својот славен сопруг. Патем, кон крајот на јуни, Бекер објави дека тој и неговата сопруга Лилијан го очекуваат своето прво заедничко дете.Boris Becker, 57, packs on the PDA with pregnant wife Lilian, 35, as they smooch on romantic beach day at Portofino dock https://t.co/TDLfAPfNPD— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) July 8, 2025„Мало чудо доаѓа. Најдоброто допрва доаѓа“, напиша тој во тоа време покрај фотографија од бремената Лилијан. View this post on Instagram A post shared by Boris Becker (@borisbeckerofficial)Бекер веќе има четири деца од претходни врски. Тој ги има синовите Ноа и Елиас со поранешната сопруга Барбара Фелтус, ќерката Ана со Анџела Ермакова и синот Амадеус од бракот со Лили Керсенберг.Венчавката со Лилијан се одржа минатата година во Портофино, во вила сместена на тешко пристапен терен, опкружена со шуми и карпи. Според списанието „Вог“, Бекер ѝ предложил брак на Лилијан во 2021 година во катедралата во Милано.Лилијан е експерт за политички ризици и потекнува од африканскиот остров Сао Томе и Принсипе. Таа е во врска со Бекер неколку години, а заедно се преселија во Милано откако тој беше ослободен од затвор. За потсетување, поранешната тенисерка отслужи осуммесечна затворска казна во 2022 година за измама во постапката за личен стечај.Германското списание „Бунте“ објави дека Бекер по ослободувањето од затвор рекол: „Преживеав благодарение на нејзината љубов. Таа е љубовта на мојот живот. Се надевам дека ќе останеме заедно засекогаш“.Ова е трет брак на Бекер. Првпат се ожени со Барбара Фелтус во 1993 година, а се разведоа во 2001 година откако тој призна дека бил неверник за време на бременоста на нивното второ дете. Неговиот втор брак, со Лили Бекер, траеше девет години, а се разведоа во 2018 година.

