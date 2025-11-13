Босанац откри колку заработува во ,,Ѕвездите на Пинк” а ја спомна и својата пензија: Доволно е за малку, малку паризиер, малку лута пиперка и леб

0 SHARES Сподели Твитни

Денес, 11 ноември, Драган Стојковиќ, Босанец , пристигна расположен на снимањето на уште една емисија „Ѕвездите на Пинк“.

Тој веднаш застана пред насобраните новинари и коментираше за својата пензија, како и за хонорарот во музичкиот натпревар.

– Имам пензија, не може да биде подобра. Еве имам сто евра, , доволно е. Ова е како петтина од добра пензија – рече Драган Стојковиќ Босанац за „Република“, откривајќи што купил со својот хонорар:

– Малку маргарин, малку паризиер, малку лута пиперка и леб.

Инаку, познатиот хармоникаш Драган Стојковиќ од Босна неодамна изјави дека неговата ќерка Александра Стојковиќ Џиџа тешко се справува со првата бременост .

– Џија е добро. Не се справува баш најдобро со бременоста, но ќе биде добро. Сè уште е рано да се зборува за таа тема – рече тој.

