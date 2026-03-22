Босанската водителка споредена со Адријана Лима: Ги збуни машките умови, сите ја следат временската прогноза поради неа (фото)

Младата новинарка од Босна и Херцеговина, Нора Шахинпашиќ, ја освои локалната публика и со својот настап и со својот углед и енергија.

Таа е вистинска ТВ ѕвезда, а поради нејзиниот изглед многумина ја споредуваат со Адријана Лима.

Убавата и амбициозна дваесет и четиригодишна метеоролошка прогнозерка во Босна и Херцеговина брзо ги освои срцата на гледачите и внесе свежина на телевизијата. Со својата природна изведба и автентичност, Нора Шахинпашиќ успеа да ја доближи временската прогноза до пошироката публика и да ја направи дел од секојдневната рутина.

Патот на Нора на телевизија не е сосема случаен, како што пишува net.hr, тој е запишан во нејзиниот генетски код бидејќи нејзиниот татко, Мимо Шахинпашиќ, е долгогодишен новинар на телевизијата OBN, додека нејзината мајка, Дијана Шахинпашиќ, исто така била дел од истата куќа со водителката на емисијата Лото.

Иако истовремено гради кариера во медиумите и студира меѓународно право, тој успешно ги балансира своите обврски и страсти. Покрај тоа, таа често се споредува со Адријана Лима, што дополнително го привлекува вниманието на јавноста кон нејзината работа и живот.

Таа за порталот „Зат Ја“ откри како започнала нејзината телевизиска кариера:

– Мојот интерес за телевизија постои уште од дете, но сè навистина започна сериозно непосредно пред првата година на факултет. Искрено, тоа беше голем шок бидејќи во тоа време сè уште бев дете. Сепак, тоа искуство ме созреа многу брзо и мислам дека тоа беше момент што многу ме обликуваше, и професионално и лично – вели таа, а потоа додава дали нејзините родители се горди што таа тргнала по нивните стапки.

– Секако дека се горди, но морам да признаам дека повеќе „навиваат“ за мојот правен факултет. Кога станува збор за емисии и прогнози, тие секогаш многу искрено ги коментираат. Кажуваат кога нешто е добро, но и кога има простор за корекција, што всушност многу ми значи бидејќи доаѓа од луѓе со големо искуство.

Освен телевизија, Нора студира и меѓународно право. А сега откри како ги балансира тие две обврски.

– Искрено, не е секогаш лесно, особено сега кога сум во последната година на факултет. Сепак, уживам и во студиите и во работата, па некако успевам да го избалансирам сето тоа. Всушност, претпочитам кога деновите ми се полни со обврски отколку кога имам премногу слободно време.

Многумина веруваат дека таа многу личи на познатата манекенка Адријана Лима. Дали ѝ се допаѓаат овие споредби и тоа што ја нарекуваат „Босанка“? Адријана Лима вели:

– Морам да признаам дека секогаш е убаво да се чуе тоа. Ја следам уште од мала и ја сметам за една од најубавите жени на светот, па затоа е навистина посебно чувство кога некој ќе те спореди со неа – вели таа, додавајќи што ќе прави и каде се гледа себеси во иднина, на телевизија или во адвокатурата.

– Во моментов сум фокусирана на завршување на факултетот и наоѓање работа, но отворен сум за различни можности во иднина. И правото и телевизијата се области од интерес за мене, па ќе видиме каде ќе ме однесе мојот пат.

Нора е активна на социјалните мрежи, а сега откри и како избира што објавува. Меѓу нејзините слики можете да ги видите и оние со нејзиното момче, со кое сака да се фали.

– Искрено, не сум секогаш толку внимателна со социјалните мрежи како што можеби изгледа. Објавувам спонтано, ако ми се допадне фотографија или момент, често ја споделувам. Секако, има работи што сепак сакам да ги чувам за себе и за мојот приватен круг.

– Всушност, се познаваме со години. Како што двајцата созревавме, природно се случи во еден момент да се зближиме и оттогаш сме заедно.

