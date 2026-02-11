Босна лежи на богатство: Пронајдени слоеви од злато и сребро длабоки само 6 метри

0 SHARES Сподели Твитни

Канадската компанија „Тера Балканика Рисорсис“, чии акции котираат на берзите во Канада, Германија и САД, објави дека открила нови слоеви што содржат злато на длабочина од само 6 метри на локалитетот Брежани во источна Босна и Херцеговина.

Со најновото откритие, оваа добро позната област богата со минерали е проширена за околу 170 метри.

На длабочина од 12 метри, пронајдени се 0,43 грама злато на тон карпа. „Пословни дневник“ објавува дека ова не е изолирано наоѓалиште, што покажало дека златото е релативно блиску до површината, што е потврдено од пронајдените слоеви што содржат сребро и други метали.

Истражувачите пронајдоа злато на неколку места по истата линија север-југ, во зона подолга од 850 метри, која сè уште не е детално истражена, поради што компанијата, која има 90% удел во проектот Виогор-Жаник, очекува дополнителни откритија во Брезан.

Плитко и во повеќе слоеви

Ова место се наоѓа 8,4 км јужно од рудникот „Минеко Лтд. Сасе“, кој произведува приближно 330.000 тони концентрат од олово-цинк-сребро-злато годишно.

На локацијата Брезана, објаснува компанијата, минерализацијата на злато се наоѓа во карпи кои се природно изменети од топлина и хемија. Една од дупчените дупки откри слоеви од карпа со злато и други метали, особено во близина на местата каде што се среќаваат различни карпи.

Сребрo

Среброто се наоѓало претежно во форма на мали пукнатини и камени фрагменти зацементирани со минерали.

Дупчењето покажа вредности до 60 грама сребро на тон карпа, на длабочина од само шест метри. Сè укажува дека овие вредни метали се наоѓаат релативно плитки и во неколку слоеви.

Не е изненадување

Освен Брезан, потенцијал покажа и локалитетот Чумавиќи. Дупчењето во третата фаза од истражувањето откри три зони богати со метали: Јошева, Чумавиќиевиот гребен и водечкиот систем на гребенот Чумавица, а досега на ова место се пронајдени цинк, олово, сребро и антимон, додека минералите се појавуваат во пукнатините на карпите и во малите вени на кварц и калцит. Овие пукнатини излегуваат на површина, а понекогаш минералите може да се видат со голо око во нив.

Овие локалитети не се изненадувачки, рударството во Источна Босна постоело во антиката, во римскиот период, кога се експлоатирало олово, сребро и железо. Во античкиот период, Домавија претставувала седиште на обединетата рударска област Панонија и Далмација, која се наоѓала во областа на тогашната Аргентарија (денешната поширока област на Сребреница). Поради богатите наоѓалишта на сребрена руда во римскиот период, таа била предмет на окупација од страна на Римјаните, а потоа и нивно освојување.

