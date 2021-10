Ботовите останаа без работа, Фејсбук, Инстаграм и други апликации „паднаа“.

Фејсбук е недостапен со часови. Одеднаш луѓето имаат слободно време. А ботовите во партиите нема како да ја заработат дневницата. Акциите на империјата на Зукерберг паднаа остро и предизвикаа хаос на берзата. Се работи за десетици милијарди долари загубена вредност.

Outages on Facebook, Instagram, WhatsApp, and Messenger have been sparking plenty of hilarious gifs and memes on Twitter. pic.twitter.com/uComJXBV7B

Според она што може да се прочита не се во прашање серверите, туку навлегување во кодот, кој се чини дека е избришан.

#FacebookGone

So, someone deleted large sections of the routing….that doesn't mean Facebook is just down, from the looks of it….that means Facebook is GONE. pic.twitter.com/rqxSvouCvP

