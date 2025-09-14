„БОЈКОТ НА НАСТАВА, НА РАБОТНО МЕСТО, НА ИЗБОРИ“: Жителите на Аеродром со манифест бараат чист воздух

Жителите на скопските населби Ново Лисиче, Лисиче, Аеродром, делови од Гази Баба синоќа додека се уште гореше во Трубарево, револтирани од загадениот воздух кој со денови е присутен низ споменатите населби, побараат сериозен пристап кон проблемот со загадувањето.

Тие преку социјалните мрежи испорачаа неколку барања за подобра животна средина за сите.

– Еве вака го замислувам еден протест кој би донел резултат. Излегување на токсичен воздух, па уште заедно со децата нема да ги вразуми и преку ноќ да почнат да работат правилно. Бојкот е лекот! Не протести за замена на фотељи со нови лажни ветувања!

МАНИФЕСТ ЗА ЧИСТ ВОЗДУХ

Ние, граѓаните на Скопје – населба Аеродром, Лисиче и поширокиот регион – обединети повикуваме на итни мерки против загадувањето предизвикано од пожарите на депониите Дрисла и Вардариште, како и пожарот во Трубарево.

Наши итни барања:

1. Прогласување на вонредна состојба во Скопје поради токсичниот воздух.

2. Итно гаснење и санација на пожарите со мобилизирање на сите расположливи ресурси.

3. Заштита на населението:

• дистрибуција на маски,

• отворање здравствени пунктови,

• предупредувања во реално време.

Наши долгорочни барања:

4. Затворање и модернизација на депониите Дрисла и Вардариште со современи еколошки стандарди.

5. Нова стратегија за управување со отпад.

6. Вистински мониторинг на воздухот со јавни податоци достапни во реално време (без лажирање на податоците)

7. Одговорност и отчетност од сите институции задолжени за заштита на животната средина.

⸻

Нашата порака:

Не бараме козметички мерки.

Не бараме празни ветувања.

Бараме конкретен план, рокови и јасна одговорност.

Воздухот е наше право, не привилегија.

⸻

Ако нема реакција:

Ќе повикаме на бојкот и граѓанска непослушност:

• Бојкот на настава – ученици и студенти нема да присуствуваат на часови додека не се обезбеди здрав воздух.

• Бојкот на работно место – работници ќе одбиваат да се појавуваат на работа во услови на отровен воздух.

• Бојкот на избори – граѓаните нема да учествуваат на избори додека институциите не покажат конкретна акција за чист воздух.

• Боjкот на сметки, даноци и други давачки кон институции што ја игнорираат кризата.

————

Од ова појасно нема. А ако сакаме да си играме “протести” нема проблем, ќе прошетаме на улица да не видат колку сме убави.

Објавата е поставена на фејсбук групата „СТОП за смрдеата во АЕРОДРОМ и ЛИСИЧЕ – ВОЗДУХ СЕГА!“