Бразилецот Лукас Пињеиро Братен победи во велеслалом, Јужна Америка го освои првиот медал во историјата на Зимските олимписки игри

Бразилецот Лукас Пињеиро Братен го освои златниот медал во трката велеслалом на Олимписките игри во Кортина и Милано.

Тоа беше првиот медал за Јужна Америка на Зимските олимписки игри во историјата, а тој победи со време од 2:25.00, оставајќи го зад себе Марко Одермат, кој заостануваше 0.58.

Третото место и бронзата му припаднаа на Лоик Мејард, кој заостануваше 1,17 секунди зад првопласираниот, додека неговиот сонародник Томас Тамлер беше четврти, 1,45 секунди зад водечкиот.

Потоа следуваа Ати Ли Мекграт од Норвешка, Лео Ангенот од Франција, Хенрик Кристоферсен од Норвешка и Стефан Бренштајнер од Австрија, додека неговиот сонародник Марко Шварц беше деветти, а Жоан Верду од Андора десетти.

Жан Крањец од Словенија беше 12-ти, а Филип Зубчиќ од Хрватска беше на 14-та позиција.

