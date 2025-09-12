Бразил пишува историја: Болсонаро осуден на 27 години затвор

0 SHARES Сподели Твитни

Поранешниот бразилски претседател Жаир Болсонаро е осуден на 27 години затвор за заговор за државен удар со цел да остане на власт по поразот на изборите во 2022 година.Судиите Кармен Лусија Антнес Роча и Кристијано Занин пресудија дека Болсонаро е виновен за обид за насилно останување на власт по поразот на изборите. Четири од пет судии гласаа дека Болсонаро е виновен.Судијката Александра де Мораес изјави: „Тој се обиде да ги поништи главните столбови на демократијата и владеењето на правото, а најголемата последица од тоа требаше да биде враќање на диктатор во Бразил“.„Жаир Болсонаро беше водач на оваа криминална структура“, рече Мораес за време на петчасовното обраќање во кое понуди сеопфатен опис на бавно крчкачкиот заговор против бразилската демократија.„Жртвата е бразилската држава“, рече Мораес, тврдејќи дека заговорот се случил помеѓу јули 2021 и јануари 2023 година, кога поддржувачите на Болсонаро ја ограбија Бразилија откако левичарскиот кандидат Луиз Инасио Лула да Силва ја презеде власта.Четвртиот судија, Луис Фукс, гласаше во средата за ослободување на Болсонаро, тврдејќи дека „апсолутно нема докази“ дека поранешниот претседател бил свесен или бил дел од наводен заговор за атентат врз Лула и Мораес кон крајот на 2022 година, или дека се обидел да изврши државен удар.Фукс го нарече востанието од 8 јануари 2023 година – кога најрадикалните следбеници на Болсонаро ги демолираа Врховниот суд, претседателската палата и конгресот – „варварски чин“ што предизвика „штета од размери како Амазон“. Но, судијата, кој исто така контроверзно тврдеше дека судот нема надлежност во случајот, рече дека нема докази дека Болсонаро е виновен за поттикнување на немирите.Сепак, Фукс гласаше за осуда на двајца од најблиските соработници на Болсонаро – поранешниот министер за одбрана, генерал Валтер Брага Нето, и поранешниот помошник-потполковник Мауро Сид – за кривично дело насилен обид за укинување на демократијата во Бразил. Судијата заклучи дека двајцата помогнале во планирањето и финансирањето на заговор за убиство на Мораес, со цел да предизвикаат социјален хаос за кој се надевале дека ќе доведе до воена интервенција.Левицата славиНадвор од Врховниот суд, левицата славеше додека судијката Роча ја запечатуваше судбината на Болсонаро и седум негови блиски соработници кои исто така беа осудени. Меѓу нив се поранешните министри за одбрана Нето и генерал Пауло Серхио Ногуеира де Оливеира, поранешниот министер за институционална безбедност генерал Аугусто Хелено и поранешниот командант на морнарицата, адмирал Алмир Гарние Сантос.Поранешниот шеф на разузнавањето на Болсонаро, Александар Рамагем, и министерот за правда Андерсон Торес исто така беа прогласени за виновни, како и Сид.„Денес Бразил пишува историја“, рече Линдберг Фаријас, лидер на Работничката партија на Лула во Долниот дом на конгресот, додека ја напушташе зградата. „Бразил вели: „Ударите се злосторство!““Фабијано Леитао, трубач кој со години го користи својот инструмент за да го критикува Болсонаро, се појави за да го одбележи историскиот ден со изведба на Шопеновиот погребен марш, кој го симболизираше падот на поранешниот претседател. „Крај е! Крај на овој човек!“, рече Леитао, вадејќи ја трубата. Откако ја отсвири таа тажна композиција, левичарскиот музичар се префрли на весела самба, доловувајќи ја радоста на многу Бразилци поради падот на политичарот кого го сметаат за одговорен за напади врз демократијата, животната средина и малцинствата. „Екстремната десница е механизам за уништување на земјите. Уништува сè: здравство, наука, технологија, образование, култура. Уништува сè. Затоа ова е историски момент за оваа земја“, рече Леитао. „Правдата е задоволена, другари!“Трамп: Токму тоа се обидоа да ми го направатСинот на Болсонаро, сенаторот Флавио Болсонаро, ја нарече пресудата политички прогон, додека Доналд Трамп рече дека пресудата е „многу изненадувачка“.„Тоа е истото што се обидоа да ми го направат. Но, не успеаја ни најмалку“, рече американскиот претседател, кој во последните месеци се обиде да изврши притисок врз Врховниот суд и владата на Бразил да го запрат судењето на Болсонаро со кампања на царини и санкции.„Соединетите Американски Држави ќе одговорат на овој лов на вештерки“, објави американскиот државен секретар Марко Рубио на интернет на X, нарекувајќи ја пресудата „неправедна“.Поранешниот претседател не се појави на суд оваа недела, останувајќи во неговата вила во близина, каде што е во домашен притвор и каде што е распоредена полиција за да се спречи неговото бегство во една од странските амбасади во Бразилија.Еуфоријата на прогресивните кругови поради падот на претседателот кој е обвинет за уништување на животната средина, стотици илјади смртни случаи од Ковид-19 и напади врз малцинства е ублажена од сфаќањето дека неговото политичко движење продолжува да живее. Некои стравуваат дека оспорувањето на Фукс на надлежноста на судиите во случајот би можело да отвори врата за правни жалби, па дури и пресврти во иднина.Пресудата не беше едногласна, а судијката Луиз Фукс во средата се одвои од своите колеги ослободувајќи ја поранешната претседателка од сите обвиненија.Тој еден глас би можел да го отвори патот за оспорување на пресудата, потенцијално доближувајќи го крајот на судењето до претседателските избори во 2026 година, на кои Болсонаро постојано се прогласуваше за кандидат и покрај тоа што му беше забрането да се кандидира за функција.Гласот на Фукс, исто така, предизвика бран на праведно олеснување меѓу поддржувачите на поранешниот претседател, кои го поздравија како оправдување.„Кога кохерентноста и чувството за правда преовладуваат над одмаздата и лагите, нема простор за суров прогон или пристрасни пресуди“, изјави Мишел Болсонаро, сопругата на поранешниот претседател, по гласањето на Фукс, според Ројтерс.

