Бранислав (24) почина по 85 дена агонија: Брутално претепан во Врачар на денот на Свети Архангел, таткото неутешен откако го загуби својот единствен син

„Ми се јави да ме праша: „Тато, дали ја поделивте погачата за Слава?“. По половина час, неговиот пријател, со кого отидоа во продавницата, ми се јави да ми каже дека мојот син е во Ургентниот центар и дека се борат за неговиот живот. Бранислав беше нападнат одзади, по главата го удрија со метална шипка, падна преку оградата од висина од еден и пол метар. По 85 дена борба за неговиот живот, го загубив мојот единствен син, мојот живот сега е ништо…“

Со овие зборови, таткото на Бранислав Миленковиќ (24), кој беше брутално претепан во Врачар на 21 ноември 2025 година, ја започна својата шокантна исповед за „Блиц“ .

Според неговиот татко Ненад Миленковиќ, осомничениот наводно го удрил Бранислав одзади по кратка расправија пред супермаркет на улицата Макензијева во Врачар.

– Беше денот на нашето семејство, Денот на Свети Андреј. Тој отишол во продавницата со своите пријатели. Беше околу 13:30 часот. Како што дознав, кога излегол од продавницата, осомничениот фрлил нешто кон него и избувнала вербална расправија. Бранислав му рекол: „Ајде“, и се упатил кон своите пријатели кои го чекале, а потоа осомничениот го удрил во главата одзади. Ја удрил главата од оградата и паднал преку неа – тврди Ненад за „Блиц“.

Минувач го интубирал Бранислав

Како што ни раскажа, животот на Бранислав во тој момент го спасил минувач, кој го интубирал на лице место.

-Имаше многу сведоци. Меѓу нив беше и жената која го интубираше на лице место. Да не беше таа, ќе умреше на лице место, тоа ми го кажаа сите лекари од Клиничкиот центар. Патем, таа е анестезиолог и ѝ се заблагодаруваме – изјави таткото на Бранислав за „Блиц“.

85 дена борба за живот

Бранислав Миленковиќ почина на 14 февруари по 85 дена борба за својот живот. Ненад за „Блиц“ изјави дека во еден момент се надевал дека неговиот син се опоравува, но тогаш се случила нивната најголема загуба.

– Бранислав е нашиот единствен син, вложивме сè во неговото закрепнување, тоа беше нашиот единствен фокус и цел. Во еден момент почна да се опоравува. Беше свесен. На 18 февруари имавме закажан преглед во болницата Сокобања, која е центар за рехабилитација. Одеднаш, неговата состојба се влоши. Верувајте ми, мојот син беше кожа и коски – изјави Ненад Миленковиќ за „Блиц“.

Бранислав работеше и беше рекреативен спортист

Младиот човек кој почина во саботата, по 85 дена закрепнување од тепањето во Макензиева, беше вреден и одговорен, рече изворот.

– Не е дека ми е син, но беше пример за углед. Секој ден одеше на работа, работеше на градежништво. Беше одговорен и дисциплиниран. Рекреативно се занимаваше со спорт. Сакаше друштво, а го интересираа и автомобилите. Беше врзан за своето семејство, за нас денот на славата се претвори во агонија што заврши трагично. Знаете, повеќе немам смисла за животот. Која е мојата смисла, само него го имав во мојот живот – заклучи овој неутешен татко за „Блиц“.

