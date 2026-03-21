Бран кражби во Германија поради зголемувањето на цените на горивата

Порастот на цените на горивата во Германија доведе до бран кражби на дизел горива, особено од градилишта, цистерни и камиони, соопшти германската полиција, објави „Билд“.

Во последните неколку дена, инциденти беа пријавени во Долна Саксонија, Хесен и Баден-Виртемберг, во кои непознати лица украле илјадници литри гориво.

Само во Бизендорф, 3.000 литри дизел исчезнаа од градилиштето, а во Швалм-Едер, повеќе од 1.500 литри исчезнаа од резервоари и градежна опрема.

„Mотивот за кражбите е поврзан со високите цени на горивата – литар дизел сега чини 2,16 евра, што е зголемување од 46 центи од почетокот на војната на Блискиот Исток“, соопшти полицијата.

Инциденти не се случуваат само на градилишта – во Равенсбург и Улм, неколку илјади литри беа украдени од индустриски возила и магацини, додека возачите на камиони во Мехерних изгубија 1.600 литри дизел додека спиеја, пренесува медиумот.

Портпаролката на полицијата истакна дека бројот на вакви кражби е невообичаен и дека е потребен сериозен напор за да се спречат слични случаи во иднина.