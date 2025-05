Братот на Кејт Мидлтон за болеста на сестра му: „Беше предизвикувачко време за фамилијата“

0 SHARES Сподели Твитни

Говорејќи за британскиот весник „Тајмс“ за менталното здравје и за неговата нова книга, Мидлтон (38), рече дека било „предизвикувачки период“ за семејството кога принцезата Кејт (43) објави дека и бил дијагностициран рак во март 2024 година и дека е на лекување.

Принцезата од Велс на 9 септември објави дека завршила со хемотерапија, а потоа објави дека е во ремисија во јануари оваа година.

– Сакам да кажам дека како семејство учите да ги гледате, обработувате и разбирате работите. За неа и нејзиното семејство, тоа беше време со предизвици, и знам за нас и нашето поголемо семејство, тоа беше време за размислување и комуникација, нудејќи поддршка и помош каде и да можете.

Да се ​​биде таму за некого е толку важен дел, и тоа не мора да биде според ваши услови, и не треба да биде според вашите услови. Тоа треба да биде според нивните услови; безусловно: „Не го правам ова за ништо за возврат. Ова го правам затоа што те сакам“, изјави Џејмс за Тајмс.

На друго место во интервјуто, Мидлтон зборуваше за дијагностицирање на нарушување на дефицитот на внимание и клиничка депресија кон крајот на 2017 година, на кои работеше долго време.

Џејмс додаде дека тие се блиско семејство и дека сите се големи поддржувачи еден на друг:

– Ние сме блиско семејство. Секогаш е важно да имате поддршка околу вас и да не ги правите работите сами. Споделувањето помага да се зближат луѓето.

