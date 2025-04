Братска Кина на Путин му испраќа моќно засилување! Војниците на Си стигаат во Русија!? „Тие копнеат за директно искуство за да ја подготват армијата за следните војни“ (фото)

0 SHARES Сподели Твитни

Двајца актуелни американски функционери, кои зборуваа под услов да останат анонимни, потврдија дека ги има повеќе од сто.Украинскиот претседател Володимир Зеленски ја наведе бројката на 155. Неговите сили неодамна заробија двајца од нив.Ројтерс наведува дека американската влада ги смета војниците за платеници и очигледно немаат „директна врска“ со кинеската влада.Сепак, медиумите пишуваат дека кинескиот режим навистина испраќа војници во таа источноевропска земја. Ројтерс наведува дека „кинеските воени офицери, со одобрение од Пекинг, се на обиколка на првите линии на Русија за да ги научат лекциите и тактиките на војната“.Поранешен западен разузнавач изјави за агенцијата дека офицерите биле „aпсолутно таму со одобрение”.„Комунистичката партија сака директно искуство од украинскиот фронт за да ја подготви Народноослободителната армија за идни војни“, изјави Ричард Фишер од Центарот за стратегиски и стратешки студии во Вашингтон кон крајот на минатата недела.„За PLA ( кинеската војска ), украинскиот фронт ја претставува најинтензивната и најсуровата еволуција на револуционерниот и променлив конфликт помеѓу беспилотното оружје и одбраната од електронско војување.”Исто така, веројатно е дека кинеските офицери не само што набљудуваат и известуваат во Пекинг, туку и ги советуваат своите руски колеги. На крајот на краиштата, Кина ги поддржува руските воени напори од самиот почеток.Кина речиси сигурно даде зелено светло за инвазијата преку заедничка изјава од 5.300 зборови потпишана од Кси Џинпинг и Владимир Путин во Пекинг на 4 февруари 2022 година, само 20 дена пред рускиот напад. Путин можеби планирал претходен напад, но се чини дека се поклони на желбите на Кина и чекаше по Зимските олимписки игри во Пекинг да ја нападне поранешната советска република.За време на војната, Кина речиси целосно го поддржуваше Путин. На пример, Пекинг купи руска нафта што е под санкции на Велика Британија, САД и ЕУ, го отвори својот финансиски и банкарски систем за санкционираните руски институции, обезбеди воено разузнавање, дипломатска и пропагандна поддршка, како и продаде стоки за двојна употреба и, според некои извори, оружје.Со оглед на поддршката на Кина и за Москва и за Пјонгјанг, малку е веројатно дека Северна Кореја би можела да се приклучи на војната на страната на Русија без кинеско одобрение.Што се однесува до платениците, речиси е сигурно дека Пекинг знаел и го одобрил нивното учество во војната.„Малку е веројатно дека овие војници би можеле да патуваат во Русија без целосна согласност на режимот на Си Џинпинг“, рече Чарлс Бартон од тинк-тенкот Синопсис.„Cи управува со речиси тотална држава надгледувана и посветува особено внимание на интеракциите на неговите државјани со блиски партнери како Русија“, рече Бартон, поранешен канадски дипломат стациониран во Пекинг.„Неколку стотици Кинези на воена возраст што ја напуштаат земјата за да се борат во странска војна е секако нешто за што Пекинг би бил информиран.На пример, сигурно има присуство на агенти на Министерството за домашна безбедност кои ги следат барањата за виза за Русија.Присуството на кинески војници во Украина потсетува на „кинеските народни доброволци“ кои отидоа да се борат против силите на ОН во Корејската војна во 1950 година.„Испраќањето мала почетна група да им се придружи на Русите е во согласност со стратегијата на кинеските комунисти прво да создадат очигледна основа за негирање, а потоа привид на легитимност за постепено зголемување на бројот на луѓе на фронтот“, вели Бартон.„Речиси сигурно ќе биде придружено со постепено воведување на софистицирано кинеско офанзивно оружје“, додаде тој.Бартон, исто така, изразува загриженост дека Русија, благодарна на Кина за нејзината поддршка во Украина, нема да може да ги одбие кинеските барања за испраќање сили до неа во случај на инвазија на Тајван или друга соседна земја.Кинеската и руската армија редовно спроведуваат заеднички вежби во Источна Азија. Затоа, Пентагон треба да претпостави дека овие две сили, заедно со Северна Кореја, ќе се борат рамо до рамо во следната војна.Затоа, Кина веројатно гледа голема стратешка важност во тоа што кинеските војници – дури и ако се платеници – да учествуваат во војната во Украина.САД и другите земји не воведоа речиси никакви санкции кон Кина поради нејзината целосна поддршка за руските воени напори. Затоа, не треба да не чуди што Пекинг сега чувствува дека може неказнето да испрати војници да се борат во Европа“, вели Гордон Г. Чанг, автор на книги за Кина во напис за Хил.Санкции за кинески компанииУкраина воведе санкции за три кинески компании во петокот, еден ден откако претседателот Володимир Зеленски ја обвини Кина за снабдување на Русија со оружје – обвинение кое Пекинг го отфрли.Санкциите значат дека овие компании нема да можат да работат со Украина и дека сите нивни средства во таа земја ќе бидат замрзнати.Зеленски најави санкции против воздухопловната компанија Beijing Aviation and Aerospace Xianghui Technology Co. Ltd и две компании за индустриски компоненти – Rui Jin Machinery Co. Ltd и Zhongfu Shenying Carbon Fiber Xining Co. Ltd – сите регистрирани во Кина.Зеленски оваа недела рече дека има разузнавачки информации кои укажуваат дека Кина испраќа оружје, вклучително и барут и артилерија, во Русија.Кина постојано негираше дека испраќала борци или оружје во Русија.„Позицијата на Кина за Украина отсекогаш била јасна“, рече портпаролот на кинеското Министерство за надворешни работи Лин Џијан оваа недела. „Ние активно работиме на промовирање на прекин на огнот и поттикнување на мировните разговори.Аналитичарите велат дека Украина се повеќе се оддалечува од својата внимателно неутрална позиција кон Кина. Минатиот мај, во Сингапур, Зеленски ја обвини Кина дека и помага на Русија „активно да ги блокира“ земјите кои сакале да учествуваат на мировната конференција во Швајцарија.

