Брашно, шеќер, какао: Како правилно да ги складирате секојдневните кујнски состојки за да траат подолго

Без разлика колку често користите состојки како брашно, шеќер, какао и прашок за пециво, веројатно сте се запрашале колку долго всушност траат овие основни намирници.

Иако состојките за печење честопати имаат рок на траење, тие обично се помалку важни отколку што мислите, особено ако ги чувате правилно – обично на ладно и суво место во херметички затворен сад.

Белите, рафинирани брашна како сенаменското брашно или брашното за колачи обично траат од една до две години. Откако ќе се отворат, чувајте ги во херметички затворен сад на ладно и суво место.

Можете да ги чувате во фрижидер или замрзнувач за да го продолжите нивниот рок на траење, но оставата ќе работи сосема добро ако просторот е ограничен. Рафинираното брашно веројатно нема да се расипе, но фрлете го ако мириса или изгледа мувлосано или има знаци на инсекти.

Брашното од цело зрно има многу пократок рок на траење бидејќи содржи никулци и трици, кои оксидираат со текот на времето. Може да се чува од три месеци до една година, додека брашното без јаткасти плодови и без глутен обично траат од три до шест месеци.

Откако ќе се отвори, чувајте го интегралното брашно, брашното од јаткасти плодови или брашното без глутен во фрижидер или замрзнувач во херметички затворени садови.

Шеќерот – гранулиран, кафеав или во прав – се чува на неодредено време бидејќи не поддржува раст на микроби, но има рок на траење од околу две години. Шеќерот исто така лесно апсорбира мириси и влага, па затоа фрижидерот не е идеално место за негово складирање.

Чувајте го на ладно и суво место како вашата остава во херметички затворен сад за да спречите грутки. Ако имате стврднат кафеав шеќер, пробајте ги овие испробани и вистинити совети за негово омекнување.

Какаото во прав содржи флаваноли, природен конзерванс, па затоа трае долго време по отворањето, околу три години. Иако често е означено со рок на траење за да се означи неговиот врвен квалитет, не мора нужно да го фрлате истечениот какао во прав ако правите чоколаден десерт.

Како и со другите основни производи за печење, чувајте го какаото во прав на ладно и суво место во херметички затворен сад.

Чоколадните трошки можат да траат помеѓу две и четири години ако се чуваат на ладно и суво место во херметички затворен сад. Не ги чувајте во фрижидер или замрзнувач, бидејќи се подложни на нешто што се нарекува „цветање“ поради екстремни температурни промени, што може да предизвика чоколадото да се распаѓа или да се обојува на површината.

Ако видите цветање, сè уште можете да ги користите чоколадните трошки во колачиња и други печива – вкусот и изгледот само малку ќе се променат.

Пченкарниот скроб е основна состојка во безброј слатки и солени јадења на кои им е потребно згуснување, од филови за пити до чорби и сосови. Како шеќерот, трае неограничено ако се чува во херметички затворен сад на ладно и суво место.

Прашокот за пециво и содата бикарбона ќе траат околу две години на ладно и суво место како вашата остава. Бидејќи тие се активни состојки, треба да го следите датумот на истекување.

Добар трик за да проверите дали содата бикарбона е сè уште активна е да додадете малку топла вода и оцет. Ако почне да врие, спремни сте. Можете да го направите истото за прашок за пециво со топла вода; не е потребен оцет. Повторно, ако врие, добро е.

Активниот сув квасец има рок на траење од околу една година, додека инстант квасецот трае околу две години. Свежиот квасец трае околу две недели во фрижидер и не треба да се замрзнува.

Иако ќе сакате да обрнете големо внимание на датумот на истекување на вашиот квасец, активниот или инстант квасец може да трае подолго од датумот на истекување ако се чува правилно. За да видите дали вашиот квасец е сè уште активен, тестирајте го со додавање на една лажичка шеќер и едно пакетче квасец во 1/4 чаша топла вода. Почекајте 10 минути. Ако врие, сè уште е добар за употреба.

