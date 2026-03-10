Браќата Александар дрогирале и силувале жени, мамејќи ги со луксузен живот: Случајот го шокираше светот на недвижностите

0 SHARES Сподели Твитни

Тројца браќа, меѓу кои и двајца од најуспешните агенти за луксузни недвижности во Њујорк, беа осудени во понеделник за трговија со луѓе со цел сексуална експлоатација по петнеделно судење по обвиненијата дека дрогирале и силувале десетици жени што ги воодушевувале со своето богатство и раскошен животен стил.

Пресудата беше донесена откако 11 жени сведочеа пред судот во Менхетен дека биле сексуално нападнати од еден или повеќе браќа: близнаците Орен и Алон Александар, 38, и Тал Александар, 39. Сите три ги затресоа главите додека претседателот на поротата прогласи „виновни“ 19 пати по ред, силна пресуда што би можела да ги стави зад решетки доживотно.

Тал Александар ја спушти главата во скрстени раце. Нивните зачудени родители седеа во галеријата зад нив, објавува АП.

Судијката Валери Е. Капрони го закажа изрекувањето на пресудата за 6 август. Браќата, кои се во затвор од нивното апсење во 2024 година, ќе се жалат на пресудата, изјавија нивните адвокати.

„Веруваме во невиноста на нашите клиенти и нема да престанеме да се бориме додека не победиме, и веруваме дека еден ден ќе победиме“, рече адвокатот на одбраната Марк Агнифило надвор од судницата.

Десетици жени рекле дека биле дрогирани и злоупотребени

Пресудата претставуваше спектакуларен пад за Орен и Тал Александар, некогаш познати како „Тимот А“ во недвижностите поради нивната висока продажба и познати клиенти. Откако ги соборија рекордите во продажбата кај индустрискиот гигант Даглас Елиман, браќата ја основаа својата фирма. Алон Александар ја водеше приватната компанија за обезбедување на неговото семејство.

Жртвите сведочеа дека се сретнале со браќата во ноќни клубови, забави и на апликации за запознавање, а биле нападнати откако ги прифатиле нивните покани за патувања со сите платени трошоци до Хемптонс, Аспен, Колорадо и крстарење по Карибите. Повеќе од 60 жени велат дека биле силувани од еден или повеќе браќа, според обвинителите.

Адвокатите на одбраната сугерираа дека жените имале лоши сеќавања или се надевале дека ќе профитираат од богатството на браќата. Браќата биле женкарки, признаа нивните адвокати. Но, тие инсистираа дека сите сексуални односи биле со согласност.

Покрај главните обвиненија, Алон и Тал Александар беа осудени и за трговија со малолетно лице со цел сексуална експлоатација, додека Алон и Орен Александар беа осудени за тешка сексуална злоупотреба со сила или опојни средства и сексуална злоупотреба на лице со физички хендикеп. Орен Александар беше осуден и за сексуална експлоатација на малолетно лице откако обвинителите им покажаа на поротниците видео од себе како напаѓа дрогирано 17-годишно лице.

За време на судењето, многу од жените кои сведочеа рекоа дека веруваат оти браќата ги отруле своите пијалоци. Некои опишаа дека се чувствувале како да ја изгубиле контролата врз своите тела.

