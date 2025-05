Бред Пит фотографиран со нова фризура: Ја оправдува титулата еден од најзгодните актери на сите времиња (фото)

0 SHARES Сподели Твитни

Американскиот актер Бред Пит беше фотографиран како вози низ Лос Анџелес, а неговата нова фризура привлече внимание. Наместо подолгата коса што ја носеше некое време, сега има целосно кратка фризура.Овој добитник на Оскар е познат по честите промени во изгледот, а неговата нова фризура го прави да изгледа значително помлад на 61 година. Судејќи според реакциите на обожавателите на социјалните мрежи, промената е целосен успех.„За момент помислив дека фотографијата е од неговите дваесетти години“, „Сè му одговара на овој човек“, „Најзгодниот актер на сите времиња“, се некои од нив.

NEW📸 Brad in LA with a new haircut. 😳🫶 pic.twitter.com/V8OEVWcDDZ— brad pitt updates (@pittstoppp) May 23, 2025

Американските медиуми забележаа дека тој отсекогаш се грижел неговиот имиџ да се совпаѓа со оној на девојката со која излегува. Така беше кога беше со Анџелина Џоли, Гвинет Палтроу, Џенифер Анистон и други.Сепак, за време на сегашната врска со Инес де Рамон, тој претпочита индивидуален стил. Двајцата се појавија заедно во јавност за прв пат во септември 2024 година. Тие беа на Меѓународниот филмски фестивал во Венеција.Таа беше во брак со Пол Весли, а се разведоа во април 2022 година. Пит се разведе од Анџелина Џоли во 2019 година. Тие имаат шест деца.



