БРЗА ДИЕТА со суви сливи: За 3 дена и до 3 килограми помалку!

0 SHARES Сподели Твитни

Нашата народна медицина многу ги цени црните сливите бидејќи се користат за забрзување на метаболизмот





Сува сливи за губење на тежината се одличен избор бидејќи го забрзуваат метаболизмот благодарение на нивните диетални влакна, поради што тие често се препорачуваат во диетата.

Покрај влакна, тие содржат и антиоксиданти, поточно вредни бета-каротин, проследени со витамин Е и Ц, фитохемикалии и други елементи. Кога станува збор за минерали што го сочинуваат составот, вреди да се напоменат бакар и калиум.Само 6 суви овошки на ден го снабдуваат организмот со 15 грама фруктоза шеќер и гликоза и некаде околу 25 грама јаглени хидрати.Фитонутриенти кои служат за зајакнување на имунитетот, неутрализирање на слободните радикали, но и зачувување на клетките за спречување на рак, се исто така составен дел на ова овошје.

Ако сте во можност, препорачливо е да земате барем една четвртина чаша сливи на ден, затоа што консумирате 17 проценти од дневниот внес на витамин А.

Иста количина сливи содржи 15 проценти од диетални влакна (тие ни помагаат да го регулираме шеќерот во крвта) и 10 проценти од нашата препорачана дневна вредност на калиум (со консумирање храна богата со калиум, можеме да го намалиме ризикот од висок крвен притисок, срцев удар и други срцеви заболувања). Има речиси 270 калории во 100 гр сушени сливи.







Диета со суви сливи – мени:

Појадок: 6 суви сливи

Вечера: едно јаболко

Ручек: една кревишла и 1 варено јајце.

Попладневна ужина: исто како и ручекот

Вечера: чаша јогурт

Како што можете да видите, брзата диета со сливи е доста рестриктивна и затоа не треба да се држи подолго од 3 дена.

Напоменуваме дека само здраво лице може да примени таква строга диета. Најдобро е да се консултирате со вашиот лекар прво пред да започнете со оваа диета.

Физичката активност е значително важна, затоа се препорачува одење. Брзо одење најмалку половина час на ден.

Постои една варијанта кога луѓето ја користат оваа диета секој втор ден, а вежбаат секој ден.

Ако ја држите диетата секој втор ден, може да трае вкупно шест дена.

Пронајдете не на следниве мрежи: