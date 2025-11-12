Брза закуска за сите љубители на слатки: Направете слатки коцки без печење

0 SHARES Сподели Твитни

Ако барате лесен за подготовка десерт со вкус на класични кифлички, овој рецепт е идеален избор.

Тоа е брз, кремаст и достапен колач без печење направен со едноставни состојки, совршен за секоја пригода.

Состојки:

1 литар млеко

40 г путер

7 лажици шеќер

2 лажици какао

180 г гриз

1 ванилин шеќер

50 г чоколадо за готвење

– трошки од кокос

Подготовка:

Во тенџере измешајте го млекото, путерот, шеќерот, какаото, гризот и ванилиниот шеќер, па гответе на тивок оган, мешајќи постојано, додека смесата не се згусне. Потоа додадете го чоколадото за готвење и мешајте додека целосно не се растопи.

Лесно навлажнете го плехот за печење со вода, истурете ја смесата и рамномерно распоредете ја. Покријте со пластична фолија и оставете го колачот добро да се олади. Кога колачот ќе се стегне, исечете го на коцки и премачкајте го секој со кокосови трошки од сите страни.

Оваа едноставна торта не бара печење, а резултатот е вкусен десерт кој ќе ги освои вашите вкусови пупки.

