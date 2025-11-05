БРЗА ПЕСОК ТОРТА БЕЗ ПЕЧЕЊЕ: Кремаст десерт кој освојува со вкусот

0 SHARES Сподели Твитни

Ви треба:

1л млеко4 пудинзи од ванила300 г шеќер250 г маргарин200 г мелени бисквити200 г кокос200 г мелени оревишлаг за декорација

Подготовка:

Сварете ги пудинзите од ванила во литар млеко. Потоа изладете го пудингот и додадете го изматениот маргарин со шеќер. Потоа поделете ја смесата на 3 дела. Во едниот дел додадете кокосово брашно, во вториот мелени ореви, а во третиот мелени бисквити. Прво ставете го филот од бисквити во калапот, потоа кокосот, па оревите. Декорирајте ја тортата со шлаг.

