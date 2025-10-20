Брзо, вкусно и лесно: Наптавете пиперки полнети со пилешко и сирење

0 SHARES Сподели Твитни

Ако не сте сигурни што да направете за вечера, пилешкото месо и пиперките се добра идеја, особено ако сакате нешто различно за ручек со овие состојки. Плус, тие се многу лесни за правење и многу вкусни.Состојки што ќе ви бидат потребни:

пилешки гради

маслиново масло

еден кромид

сол

пиперка

пушена црвена пиперка

соја сос

200 милилитри павлака за готвење

магдонос

пиперки (црвени или жолти)

пармезан или моцарела сирење

Подготовка:Исечете ги пилешките гради на коцки и зачинете ги со маслиново масло, сол, бибер и црвена пиперка, а потоа добро измешајте. Ситно исечкајте го кромидот и пржете го околу пет минути, потоа додадете го месото и пржете уште шест до седум минути додека не поруменат.Додадете го соја сосот, павлаката за готвење и свежиот магдонос и оставете да се крчка неколку минути на тивок оган. Исечете ги пиперките по должина и обликувајте ги во чамци, а потоа наполнете ги со подготвеното месо.Печете во претходно загреана рерна на 220°C околу 15 минути. Наросете со рендан пармезан или моцарела кон крајот и печете уште пет минути додека сирењето не добие златно-кафеава боја.

