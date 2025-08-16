Брзо и лесно: Рецепт за најдоброто тесто за пица!

0 SHARES Сподели Твитни

Пицата е омилено јадење во разни прилики, но ниту најдобрите сосови не можат да го спасат лошото тесто.

За да ги усовршите вештините за печење пица додека избегнувате да купувате тесто, ви го носиме наједноставниот рецепт за тесто за пица.

СОСТОЈКИ:

20 гр свеж квасец или една кесичка сув квасец2-3 лажици топла вода1 лажичка шеќер320 гр меко брашно1 лажичка сол2-3 лажици маслиново масло2 дл вода

ПОДГОТОВКА:

Промешајте го квасецот во малку топла вода, додадете шеќер и оставете го да стои 5 минути на топло место

Додадете го издигнатиот квасец, оставен да отстои најмалку 5 минути, во мазното брашно и започнете со месење со додавање топла вода.

Продолжете додека тестото не стане мазно, потоа покријте го тестото со крпа и оставете го да одмори 30 минути додека не нарасне.

Најдобро е да го замесите тестото со рацете што претходно сте ги измиле и „намачкале“ со брашно, бидејќи во спротивно ќе ви се залепи премногу на дланките.

Кога тестото ќе нарасне, развлечете го по желба и додадете ги состојките што најмногу ви се допаѓаат.

Пријатно!

