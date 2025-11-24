Брз десерт готов за 20 минути: Чоколадни бомбици кои се подготвуваат без многу труд

0 SHARES Сподели Твитни

Чоколадните бомби се еден од оние десерти што секогаш импресионираат – едноставни се, брзи се за подготовка и не бараат печење.

Идеални се кога сакате нешто благо „набрзина“. Со неколку основни состојки и малку имагинација, можете да ги прилагодите по ваш вкус.

Состојки:

200 г мелени бисквити100 г мелени лешници (по желба)120 г шеќер во прав2–3 лажици какао100 г путер (омекнат)1 dcl млеко1 лажичка рум60 грама темно чоколадоКокос/ореви/какао за да ги извалкате на крајот

Подготовка:

Во голем сад измешајте ги мелените бисквити, лешниците, шеќерот во прав и какаото. Додадете го омекнатиот путер и румот и добро измешајте сè.

Постепено додавајте го млекото додека не добиете мазна, еластична смеса што лесно се обликува.

Обликувајте мали топчиња со големина на орев и додадете парче чоколадо во средината на секое. Готовите топчиња извалкајте ги во кокос, ореви или какао. Ставете ги во фрижидер најмалку еден час за да се стегнат.

Ако сакате посочни топчиња, додадете една лажица џем од кајсии или цреши.

