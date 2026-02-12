Брз и лесен десерт: Направете го највкусното тирамису во чаши

0 SHARES Сподели Твитни

Тирамисуто е еден од најпопуларните десерти, а може да се подготви на многу начини. Доколку сакате брзо да подготвите вкусен десерт, тирамисуто во чаша е идеален избор.

Омилен дел од секое тирамису е кадифениот крем од маскарпоне сирење, а со додавање на бисквити и шлаг, ќе го добиете највкусниот десерт.

Потребни состојки:

две жолчки од јајца, четири лажици шеќер, 250 грама маскарпоне сирење, 150 милилитри слатка павлака за матење, шест до осум бисквити, 150 милилитри оладено еспресо кафе, една лажица темен рум по ваш избор, какао во прав за наросување, рендано темно чоколадо за декорација

Подготовка:

На почетокот од подготовката, треба да го подготвите кремот. Ставете ги жолчките и шеќерот во сад отпорен на топлина. Ставете го садот врз тенџере со врела вода. Мешајте ја смесата со рачен миксер пет до седум минути, додека не стане густа. Тргнете ја смесата од оган и оставете ја да се олади.

Измешајте го маскарпоне сирењето во изладената смеса од жолчки додека не добиете мазна крема без грутки. Во посебен сад, изматете ја ладната густа крема додека не стане цврста. Со шпатула, додадете ја кремата во смесата од маскарпоне за кремот да остане воздушен.

Потоа, подгответе две чаши. Истурете го изладеното кафе и румот во плиток сад. Потопете го секој бисквит во кафето од двете страни и ставете го на дното од чашата. Ставете слој крем врз бисквитот. Повторете го процесот со уште еден слој натопени бисквити и завршете со подебел слој крем. Покријте ги чашите со проѕирна фолија и ставете ги во фрижидер најмалку четири часа, идеално преку ноќ. Ладењето ќе им даде на десетките цврста, но кремаста текстура. Пред сервирање, посипете го десертот со какао во прав.

