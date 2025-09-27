БРЗ И ЛЕСЕН Трик како на наједноставен начин да го отстраните непријатниот мирис на вашето домашно милениче од домот

0 SHARES Сподели Твитни

Мирисот на кучето не е ништо страшно, секој што чува домашно милениче знае дека нивната куќа нема секогаш да мириса свежо и чисто. Еве неколку совети за ублажување на мирисот на кучето во вашиот дом:





Редовно чистете го вашиот дом. Доколку ова веќе го правите редовно, но немате резултати, веројатно ќе треба да ги промените материјалите кои ги користите за чистење.

Можете да користите сода бикарбона за чистење на килими, мебел и јоргани која ќе ги апсорбира непријатните мириси.

Перете ги постилките често, особено доколку вашето куче има навика да спие на каучот или креветот. Менувајте ја постелнината еднаш неделно. Користете комбинација на детергент и јаболков оцет за да го освежите местото на кое вашето милениче најчесто поминува време.

Проветрувајте ја собата секој ден. Освен што ќе внесете свеж воздух, ќе се ослободите од мирисот на кучето.

Пронајдете не на следниве мрежи: