Бригадите Кудс гранатираа израелски воени возила во Газа, Израел сè уште не одговори

Бригадите Кудс, вооруженото крило на палестинското движење Исламски џихад, тврдат дека нивните борци гранатирале израелски војници и воени возила северозападно од бегалскиот камп Ал-Шати.Во соопштението тие наведуваат дека нападот е извршен утрово со минофрлачки гранати и дека не е јасно дали има жртви.Во соопштението се вели дека „оружјето на отпорот е создадено за ослободување на земјата и борба против непријателот и нема да биде вратено во своите обвивки сè додека не се постигнат овие две цели“.Бригадите Кудс беа основани во 1981 година од палестински студенти во Египет со цел да се воспостави палестинска држава на Западниот Брег, Газа и други области нелегално окупирани од Израел.

