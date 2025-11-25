Брижит Бардо хоспитализирана

0 SHARES Сподели Твитни

Француската актерка Брижит Бардо беше хоспитализирана во Тулон и е во болница веќе десет дена, објавија денес француските медиуми.

Француските медиуми објавија во октомври дека Брижит Бардо (91) поминала три недели во приватна болница во Тулон, каде што била оперирана од сериозна болест, објави „Нис Матин“, наведувајќи дека точната природа на болеста не е откриена.

Откако ја напушти болницата во октомври, Брижит Бардо ги критикуваше медиумите на социјалните мрежи кои објавија дека таа починала.

„Не знам кој идиот ја рашири лажната вест за мојата смрт, но знајте дека се чувствувам добро и не планирам да одам“, објави Брижит Бардо во октомври на својот X профил.

