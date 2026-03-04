Брижит Макрон завршила на итна операција: Не може ни да се помрдне – светот е во шок (ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Брижит Макрон ги загрижи Французите кога не се појави на модната ревија на нејзината ќерка во Париз. Како што објасни, таа имала операција на мрежницата, поради што не може да се движи.

Иако се очекуваше првата дама на Франција да блесне на престижната модна ревија во Париз, таа не можеше да присуствува во последен момент. Сепак, таа ја изненади публиката со неочекувано виртуелно појавување и накратко се придружи преку видео повик од телефонот на нејзината ќерка. Со очила за сонце на лицето, таа зборуваше од Елисејската палата и им се обрати на присутните.

На ревијата на брендот „Interdee“, одржана во хотелот Marois во Париз, модата и уметноста се споија во елегантна вечер, украсена од многу познати имиња. Заедно со самата модна ревија, беше организирана и уметничка изложба, каде што Лоренс Озиер, ќерка на Брижит Макрон, ги претстави своите дела.

Се очекуваше Брижит Макрон да биде на настанот во друштво на своите ќерки, Лоренс и Тифен Озиер, но веќе на почетокот на вечерта стана јасно дека тоа нема да се случи.

Потоа Лоренс се обрати на публиката за да го објасни отсуството на нејзината мајка.

– Таа не може да се движи. Овој викенд таа имаше итна операција на мрежницата и не може да патува – изјавила најстарата ќерка на првата дама, пренесува „Париз мач“.

Брижит накратко се вклучи преку видео повик од телефонот на нејзината ќерка. Носејќи очила за сонце, таа зборуваше од Елисејската палата и им се обрати на присутните.

– Објаснете им – рече Лоренс, по што самата раскажа кратка приказна за историјата на местото на настанот и ја замоли ќерка си да ја преведе причината за отсуството на нејзината мајка на англиски.

Иако се соочуваше со здравствени тешкотии, првата дама барем ѝ пружи виртуелна поддршка на својата ќерка на важната вечера, а нејзиното кратко појавување предизвика аплауз и ентузијазам од публиката.

