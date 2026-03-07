Брисел ги повика Орбан и Зеленски да ја смират реториката

Европската комисија јавно ги повика унгарскиот премиер Виктор Орбан и украинскиот претседател Володимир Зеленски итно да ја смират „запаливата реторика“ околу нафтоводот Дружба, што ги доведе двајцата лидери во невиден директен конфликт.

Брисел порача дека „таквиот јазик не е прифатлив“, откако Зеленски предложи личниот број на Орбан да им се даде на украинските војници.

Конфликтот ескалираше откако Орбан стави вето на заем од 90 милијарди евра за Украина, одобрен од лидерите на 27-те земји-членки на ЕУ во декември, како одговор на прекинот на снабдувањето со нафта.

Во последните 24 часа, Орбан се закани дека ќе употреби воена сила за „пробивање на украинската блокада на нафта“.

Зеленски одговори со предлог телефонскиот број на Орбан да им се даде на украинските војници за да го убедат да го укине ветото, што Будимпешта го протолкува како „смртоносна закана“.