Европската унија на средбата во средата го изнесе предлогот за прекинување на зависноста од одбранбената поддршка од Соединетите држави, ставувајќи акцент на зголемување на купувањето оружје произведено во Европа. Канада исто така покажува интерес да се вклучи во оваа иницијатива. Европската комисија ја претстави својата нова стратегија за безбедност насловена „Подготвеност 2030“, во која примарната загриженост е заканата што произлегува од можната руска агресија. Според проценките на разузнавачките служби на НАТО, Москва би можела повторно да преземе напад на европска територија во рок од три до пет години.

Претходниот месец, претседателот на САД, Доналд Трамп, изрази став дека безбедносните интереси на неговата земја се насочени кон сопствените граници и кон регионот на Азија, оставајќи ги Европејците да се грижат за своја безбедност и за ситуацијата во Украина. Европа се најде во четвртата година од најголемата копнена војна што ја видела континентот во последните децении.

Според новата стратегија на ЕУ, земјите-членки би требало да насочат поголем дел од своето воено финансирање и набавки кон европските производители. Во некои случаи, набавките ќе бидат поддржани од ЕУ за да се зголеми ефикасноста и да се намалат трошоците. Оружје произведено надвор од Европската унија ќе се купува само во случаи кога тоа е поекономично или технички супериорно.

Во последниве неколку години, повеќе од половина од нарачките од земјите-членки низ Унијата одеа кон американските одбранбени компании. Сега, за да се прилагодат на новите услови за заеми, тие ќе треба да купуваат најмалку 65% од својата воена опрема од фирми во Европа, Норвешка или Украина. Како што истакна претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, „не можеме да се потпираме на истите безбедносни структури од минатото.“

Стратегијата е аналогна на планот „Реповер ЕУ“, кој беше воведен во 2022 година за да се намали зависноста од рускиот природен гас. Овој план резултираше во значителен пад на увозот на руски гас од 45 отсто во 2021 на 15 отсто во 2023 година.

