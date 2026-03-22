Британската нуклеарна подморница пристигна во Арапското Море, опремена со ракети со дострел до 1.600 километри

Британската нуклеарна подморница ХМС Ансон пристигна во Арапското Море, во услови на закани од САД за ескалација на воените операции против Иран.

Според британските медиуми, подморницата го напуштила австралискиот град Перт на 6 март и се верува дека зазема позиција во северниот дел на Арапското Море, поточно во областа во близина на Ормутскиот Проток.

Во извештајот се наведува дека „ХМС Ансон“ е опремен со копнени ракети „Томахавк Блок IV“ со дострел од 1.600 км и тешки торпеда „Спирфиш“.

Пристигнувањето на бродот во регионот на Блискиот Исток доаѓа откако британскиот премиер Кир Стармер се согласи да им дозволи на САД да користат британски воени бази за да извршат напади врз ирански цели.

ХМС Ансон ги претставува најнапредните воени капацитети на Велика Британија.

Нуклеарниот реактор на HMS Anson не треба да се дополнува со гориво во текот на неговиот 25-годишен работен век.

Како резултат на тоа, таа е во состојба да го обиколи светот без повторно да се појави на површината.

