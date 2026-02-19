Британската полиција апелира до јавноста секој кој има докази да ги достави по тврдењата за трговија со луѓе во досиејата на Епстин

Британската полиција ги повика сите граѓани кои имаат информации да се јават во врска со тврдењата за трговија со луѓе и сексуална експлоатација во 1990-тите години, кои се појавија во досиејата на Епстин.

Полицијата од Сари соопшти дека наводи, изнесени во редигиран извештај објавен од американското Министерство за правда во декември, наводно се случиле во англиското село Вирџинија Вотер во периодот меѓу 1994 и 1996 година, пренесе ДПА.

Повикот за сведоци следува по извештајот на ФБИ од јули 2020 година, кој беше дел од досиејата, во кој едно лице тврди дека било дрогирано во текот на ноќта и возено на „педофилски забави“ во средината на 90-тите. Истото лице тврди дека било удрено од темно сино возило „управувано од принцот Ендрју“, при што наводно претрпело повреди на ребрата, колкот и ногата. Полицијата соопшти дека по извршената проверка на нивните системи, не нашле докази дека овие наводи претходно биле пријавени кај нив.

Во истиот документ, жена исто така наведува сексуална злоупотреба од страна на Ендрју Маунтбатен-Виндзор и осудената за трговија со луѓе, Гилејн Максвел. Таа тврди дека Максвел ја врзала на маса и ја „мачела со електрошокови“, додека поранешниот принц и други мажи гледале. Полицијата во Сари не ги истражува овие наводи, бидејќи тие наводно се случиле во резиденцијата „Фрогмор Котиџ“ во Виндзор.

Повеќе британски полициски служби ги разгледуваат информациите содржани во милионите страници досиеја објавени во изминатите неколку недели. Полицијата во Есекс вчера соопшти дека ги проценува информациите за приватните летови од и до аеродромот Станстед, по податоците објавени од американското Министерство за правда на 30 јануари.

Поранешниот премиер Гордон Браун изјави дека досиејата со „графички детали“ покажуваат како педофилот-финансиер Епстин можел да го користи аеродромот во Есекс за „довезување девојки од Летонија, Литванија и Русија“. Портпаролот на аеродромот Станстед изјави дека аеродромот „не управува ниту има увид во аранжманите за патници во приватни авиони“.

Полицијата во Норфолк потврди дека исто така ги разгледува документите на кои им било укажано, но рече дека сè уште не примиле никакви формални обвинувања и моментално не спроведуваат истраги. Полицијата во Бедфордшир наводно ги истражува летовите од Лутон.

Британската министерка за финансии Рејчел Ривс денеска се приклучи на повиците Ендрју да проговори за она што го знае за скандалот со Епстин – велејќи дека тој „им го должи тоа на жртвите“.

– Поранешниот принц има многу прашања на кои треба да одговори. Мислам дека им должи на жртвите на Епстин и неговите соработници да се јави и да даде многу повеќе информации за тоа што знаел околу третманот на младите жени и девојчиња – рече таа.

Претходно овој месец, полицијата на Темз Вали потврди дека ги проценува тврдењата дека Ендрју споделувал доверливи извештаи од неговата улога како трговски пратеник на Обединетото Кралство со Епстин. Ендрју претходно негираше каква било вина во врска со неговите врски со Епстин, но не одговори директно на последните обвинувања.

Домовите на лорд Питер Менделсон во Лондон и Вилтшир исто така беа претресени од полициски службеници како дел од истрагата на Скотланд Јард за наводно несоодветно однесување на јавна функција. Претходно беше соопштено дека истрагата е во тек по наводите дека лорд Менделсон му испраќал пазарно чувствителни информации на Епстин додека бил министер за бизнис за време на финансиската криза.