Британската полиција ги проверува приватните летови на Епштајн, се сомнева дека станува збор за трговија со луѓе

Британската полиција истражува дали Џефри Епштајн шверцувал луѓе преку приватни летови преку аеродромите Станстед, Лутон и Бирмингем помеѓу почетокот на 1990-тите и 2018 година.

Три регионални полициски служби во Велика Британија објавија дека ги разгледуваат информациите за приватните летови поврзани со Џефри Епштајн, откако американската влада објави милиони документи за починатиот осуден сексуален престапник кон крајот на јануари.

Полицијата во Есекс соопшти дека анализира летови на аеродромот Станстед, во североисточен Лондон, додека полицијата во Бедфордшир соопшти дека ги разгледува летовите што полетуваат и пристигнуваат на аеродромот Лутон, кој се наоѓа во северозападниот дел на британскиот главен град. Полицијата во Западен Мидлендс потврди дека проценува докази поврзани со Епштајн во врска со аеродромот во Бирмингем.

Овие проценки не претставуваат целосна кривична истрага, туку следат по формирањето на национална координативна група за да им се помогне на поединечните полициски служби да ги проверат врските на Епштајн со Велика Британија или британски државјани.

Националниот совет на шефови на полициски сили во соопштението изјави: „Продолжуваме да работиме заедно за да ги процениме објавените детали за да разбереме какво било потенцијално влијание што произлегува од милионите објавени документи“.

Британскиот јавен сервис Би-Би-Си минатата година објави дека нецелосните дневници на летови и манифести покажуваат дека 87 летови поврзани со Епштајн слетале или полетале од британските аеродроми помеѓу почетокот на 1990-тите и 2018 година, а меѓу патниците биле наведени неидентификувани „женски“ лица. Ројтерс не можеше независно да ги потврди наводите од извештајот на Би-Би-Си.

Документите од таканаречените досиеја на Епштајн, кои ги прегледа Ројтерс, содржат повеќекратни упатувања на аеродромот Станстед, вклучително и едно во кое се разгледува дали жена од Русија, која има американска виза, може да се трансферира на аеродромот. Досиејата, исто така, вклучуваат десетици упатувања на британски визи.

Аеродромите „Станстед“, „Лутон“ и „Бирмингем“ во одделни изјави наведоа дека терминалите што ги управуваат не ги опслужуваат приватните летови и дека Граничните служби се одговорни за имиграциските и царинските проверки.

Граничните сили не одговорија на барањето за коментар. Според британскиот закон, сите лица што влегуваат во земјата подлежат на детални проверки.

Двајцата мажи негираа какво било кривично дело и рекоа дека жалат за пријателството со Епштајн, но не одговорија на конкретни барања за коментар по објавувањето на најновите документи.

