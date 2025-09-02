Британскиот крал Чарлс на своите патувања носи дури и – WC школка

0 SHARES Сподели Твитни

Британскиот крал Чарлс е познат по своите необични навики, а кога оди да ги посети пријателите за викенд, тој носи речиси „половина од својот мебел“ со себе.

Авторот Том Бауер пишува за необичните навики на Чарлс во својата книга „Бунтовничкиот крал“…

„Денот претходно, кралот испраќал камион полн со мебел за да го замени совршено поставениот мебел во собите за гости. Камионот ја содржел целата спална соба на Чарлс и Камила, вклучувајќи ортопедски кревет, неговата постелнина, мало радио, тоалетната школка на Чарлс, ролни тоалетна хартија Kleenex Premium Comfort, виски Laphroaig и флаширана вода.“

Кралот, исто така, носи своја органска храна. Чарлс никогаш не ги вари своите јајца ниту ги пече своите колачиња, бидејќи е многу прецизен во врска со тоа како се подготвуваат. Тој инсистира да се зготват шест јајца, така што најмалку две се совршено зготвени по негов вкус. Иако ужива во јајца и колачиња секој ден, кралската кујна (неофицијално) користи околу 42 јајца неделно само за да ги подготви совршените јајца за кралот.

Кралската биографка Тина Браун забележува во својата книга „Документите на палатата“ дека Чарлс често носел готови мартини на вечера.

„За разлика од кралицата, која јадела она што ѝ било послужено, принцот однапред ги поставувал своите преференции во менито и понекогаш пристигнувал со офицер кој носел готови мартини, подготвен за батлерот да му ги налее во чашата.“

Кулинарските чуда на Чарлс не завршуваат со јајца и мартини.

„Тој не ручал со години, но на инсистирање на кралицата Камила и неговите лекари, вовел оброк од половина авокадо за пладне“, известува Говорис.

Повремено јаде храна базирана на растенија за да го намали влијанието врз животната средина. Во интервју за Би-Би-Си во 2021 година, тој објаснил: „Со години избегнував месо и риба два дена во неделата и млечни производи еден ден.“

Пронајдете не на следниве мрежи: