Британскиот режисер Деклан Донелан гостин на Театар Комедија

Од 26 до 28 мај, Театар Комедија ќе биде домаќин на британскиот театарски режисер Деклан Донелан, познат по своите уникатни пристапи во режијата. Тој и неговата тим од Cheek by Jowl, ќе организираат специјални работилници за млади режисери во Скопје и ќе претстават неговото најново дело „Актерот и просторот“. Донелан е одликуван со Орден на Британската Империја и ја има изградено својата репутација како еден од највлијателните режисери на денешницата.

Заедно со сценографот Ник Ормерод, Донелан, преку својата компанија, се истакна во театарскиот свет благодарение на иновативните препарации на класиките и современите дела. Неговите режисерски дела се истакнуваат по психолошка продлабоченост, динамична сценска изразитост и изведба што ја покажува врвната умешност во насочување на актерите. Меѓу најзначајните негови трудови е и книгата „The Actor and the Target“, која го привлече вниманието на младите актери глобално и на македонски јазик е објавена од издавачката куќа Полатски, во превод на Дарко Јан Спасов.

Оваа книга се открива како исклучителен извор за разбирање на различните аспекти на актерството и режијата, истакнувајќи ја потребата за акција, сценска соработка и внатрешната логика на ликот. Донелан успешно развил техники кои ги поттикнуваат младите режисери да остварат автентични односи со актерите, што им овозможува да ги истражат емотивните вистини на сцената и да изградат сценски израз кој е динамичен и значаен. Ќе има две работилници насочени кон младите режисери и ќе се претстави македонскиот превод на книгата „Актерот и просторот“, чиј превод е дело на Бисера Бендевска.

